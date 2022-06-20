Улица в Кемерове ушла под воду после мощного ливня с градом

По словам кемеровчанки, вслед за крупным градом в Заводском районе города начался мощный ливень, в результате которого дороги на местных улицах практически мгновенно превратились в реки. Видео с последствиями непогоды женщине удалось заснять на улице Веры Волошиной.

– Не успели до дома добежать выпал град, а следом и дождь. Пока пряталась под козырьком всю улицу затопило. Наверное, теперь до квартиры придется добираться вплавь, – сказала горожанка.

Судя по предоставленным материалам, дороги полностью ушли под воду. По этой причине всем тем, кто в летний день надел с утра босоножки, теперь следует переобуваться в резиновые сапоги.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в понедельник, 20 июня, на один из районов города Кемерово обрушился мощный град.