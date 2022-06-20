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Улица в Кемерове ушла под воду после мощного ливня с градом

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Сегодня в областном центре снова разыгралась непогода, о чем редакции AVOKADO сообщили жители города. По словам собеседницы издания, спустя всего 10-20 минут, как на Заводской район обрушился крупный град, а следом и ливень, одну из местных улиц сразу же затопило.

По словам кемеровчанки, вслед за крупным градом в Заводском районе города начался мощный ливень, в результате которого дороги на местных улицах практически мгновенно превратились в реки. Видео с последствиями непогоды женщине удалось заснять на улице Веры Волошиной.

Не успели до дома добежать выпал град, а следом и дождь. Пока пряталась под козырьком всю улицу затопило. Наверное, теперь до квартиры придется добираться вплавь, – сказала горожанка.

Судя по предоставленным материалам, дороги полностью ушли под воду. По этой причине всем тем, кто в летний день надел с утра босоножки, теперь следует переобуваться в резиновые сапоги.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что в понедельник, 20 июня, на один из районов города Кемерово обрушился мощный град.

Видео: AVOKADO

Да!
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