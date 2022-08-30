Уличный грабитель избил и отобрал у подростка в Кемерове 200 рублей

В Сети кемеровчанка рассказала, что вчера 29 августа около 17.30 с торца ТЦ "Радуга" в сквере неизвестные избили и отняли у ее несовершеннолетнего сына деньги. Женщина призвала земляков оказать помощь в поиске негодяев и найти очевидцев.

В ГУ МВД по Кузбассу корреспонденту AVOKADO уточнили, что заявление в полиции по данному поводу, действительно, есть. Как оказалось, вечером того же дня к ним обратилась 40-летняя жительница Рудничного района города, которая заявила, что неизвестные ударили 13-летнего ребенка, а после отнял у него 200 рублей. Тогда же на указанное место выехали стражи закона.



Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленников. Подростку выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.



Если вам что-либо известно о лицах, совершивших противоправное деяние, сообщить об этом в дежурную часть кемеровской полиции по телефонам: 8-(3842)-391-711, 391-610 или "02" ("102" с мобильного).