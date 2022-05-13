Уличный аттракцион загорелся в кузбасском парке

Юргинцы выложили в социальные сети снимок, на котором запечатлели огонь, охвативший объект в парке имени Пушкина. Представители кузбасского МЧС рассказали корреспонденту AVOKADO, что сигнал о возгорании поступил в 20:23. На момент прибытия первого подразделения открытым пламенем горел уличный батут.

Площадь пожара составила 25 м². Ликвидировать открытое горение удалось в 20:32, сообщили журналисту AVOKADO в министерстве. На вызов выезжали две единицы техники и восемь человек. Причина возникновения пожара будет установлена.

Ранее жители Юрги пожаловались на состояние парка Пушкина.