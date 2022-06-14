Уличные сирены завоют на юге Кузбасса

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Жителей крупного города на юге Кузбасса предупредили о грядущих проверках систем оповещения на территории города. Они будут продолжаться на протяжении двух дней подряд.

В предстоящую среду, 15 июня, и в четверг, 16 июня, в южной столице Кузбасса состоится проверка системы оповещения, о чем стало известно из социальных сетей Управления по защите населения и территорий города.


Специалисты отметили, что запуск электрических сирен и рупорных громкоговорителей состоится во всех районах города. Так, уже завтра их зов раздастся в период с 10:00 до 14:00 в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах, а 16 июня на территории Заводского и Новоильинского районов.

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