Уличные сирены завоют на юге Кузбасса

В предстоящую среду, 15 июня, и в четверг, 16 июня, в южной столице Кузбасса состоится проверка системы оповещения, о чем стало известно из социальных сетей Управления по защите населения и территорий города.

Специалисты отметили, что запуск электрических сирен и рупорных громкоговорителей состоится во всех районах города. Так, уже завтра их зов раздастся в период с 10:00 до 14:00 в Центральном, Кузнецком, Куйбышевском и Орджоникидзевском районах, а 16 июня на территории Заводского и Новоильинского районов.