Уличные камеры в Кузбассе сняли смертельное ДТП с пешеходом

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Момент наезда на жителя одного из городов Кемеровской области попал в объектив устройств видеонаблюдения.

Накануне в социальных сетях появился ролик, снятый уличной камерой в Ленинске-Кузнецком. На записи видно, как белый кроссовер на скорости сбивает человека. От удара пешеход отлетает от автомобиля и падает на землю, после чего машина останавливается у тротуара, а к пострадавшему подбегают очевидцы.


Напомним, что о смертельном наезде на жителя Ленинска-Кузнецкого сообщили в социальных сетях. Позже правоохранители рассказали, что трагедия произошла ночью 8 апреля. Предварительно, находившаяся за рулем женщина была в состоянии наркотического опьянения и не имела водительских прав. Сейчас, по данным ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении автомобилистки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье ‒ лишение свободы на срок до 12 лет.

Видео: ВКонтакте / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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