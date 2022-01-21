Уличная птица принесла страдания жительнице Кузбасса

Накануне в социальных сетях появилось сообщение от жительницы Осинников, которая рассказала, что на улице в нее врезался голубь. Удар пришелся женщине в область глаза, из-за чего тот начал болеть и покраснел.

‒ На улице по касательной мне прилетел голубь. И крылом очень сильно дал в глаз. Очень сильная боль и краснота сразу же пошла. Что порекомендуете делать? ‒ пожаловалась пользовательница Сети.

Большинство комментаторов рассмешила история женщины.

‒ "Вы главное не курлыкайте на полную луну и бегите в больницу", "Снимите побои и пишите заявление", "А вы его на лицо запомнили?" ‒ пошутили кузбассовцы.

Также пользователи посоветовали жительнице Осинников не искать методы лечения в социальных сетях, а срочно обратиться к офтальмологу.