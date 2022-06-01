Уличная камера в Новокузнецке записала похитивших ее подростков

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Подростки в южной столице Кузбасса устроили "набег" на один из домов, после чего сняли камеру у входа.

Сегодня, 1 июня, в социальных сетях появились записи, сделанные камерами дома №18 по улице Екимова в Новокузнецке. В объективы попали несколько молодых людей. Они попытались вскрыть или разломать почтовые ящики в подъезде, а когда им это не удалось ‒ направились к выходу.


Кроме того, еще на одной записи подростки подходят к подъезду со взрослым мужчиной и силой открывают двери, после чего замечают камеру и снимают ее. По словам жильцов подъезда, устройство было украдено.

‒ Написано заявление о краже имущества, может узнает кто нибудь этих "героев". Случилось это 20-го мая, ‒ рассказали новокузнечане.

Также горожане отметили, что отзовут заявление, если подростки вернут камеру. Однако комментаторы призвали жителей южной столицы Кузбасса не делать этого. Пользователи Сети осудили поступок юношей и назвали их вандалами.

Кадры: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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