Уличная камера сняла столкновение грузовика с легковушкой в Кемерове

Кемеровчане поделились в социальных сетях видео, на которое попал момент столкновения легковушки с краном-манипулятором. Судя по кадрам, автомобиль такси, уворачиваясь от другой машины, попадает на путь движения "воровайки".

В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о дорожном инциденте поступил сегодня, 19 августа, в 14:42. По предварительной информации, автомобиль Hyundai поворачивал налево с улицы Пролетарской на улицу Федоровского. В этот момент на перекресток также выехала машина Volkswagen, водитель которой, уходя от столкновения, выехал на "встречку" где и столкнулся с автокраном.

В ДТП пострадала пассажирка Volkswagen.