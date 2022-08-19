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Уличная камера сняла столкновение грузовика с легковушкой в Кемерове

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На перекрестке в кузбасской столице произошло ДТП с "воровайкой". Правоохранители прокомментировали ситуацию.

Кемеровчане поделились в социальных сетях видео, на которое попал момент столкновения легковушки с краном-манипулятором. Судя по кадрам, автомобиль такси, уворачиваясь от другой машины, попадает на путь движения "воровайки".


В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что сигнал о дорожном инциденте поступил сегодня, 19 августа, в 14:42. По предварительной информации, автомобиль Hyundai поворачивал налево с улицы Пролетарской на улицу Федоровского. В этот момент на перекресток также выехала машина Volkswagen, водитель которой, уходя от столкновения, выехал на "встречку" где и столкнулся с автокраном.


В ДТП пострадала пассажирка Volkswagen.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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