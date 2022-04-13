Уличная драка кузбассовцев закончилась смертью одного из них

Житель Кемерова встретил знакомого на улице. Между ними завязался диалог на тему поведения в тюрьмах. Один собеседник уже бывал там за совершение ряда преступлений.

– Разговор перерос в словесную ссору, во время которой обвиняемый избил 48-летнего оппонента руками и ногами. После чего конфликт был исчерпан, они разошлись, – передает пресс-служба СК по Кемеровской области.

Дома пострадавшему стало хуже и ему вызвали скорую помощь. В больнице мужчина скончался.

Подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний местный житель. Вину мужчина признал частично, сказав, что не желал смерти знакомому.

Материалы уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" переданы в суд.