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Уличная драка кузбассовцев закончилась смертью одного из них

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Кузбассовец подрался со знакомым на улице, после чего скончался в больнице.

Житель Кемерова встретил знакомого на улице. Между ними завязался диалог на тему поведения в тюрьмах. Один собеседник уже бывал там за совершение ряда преступлений.

– Разговор перерос в словесную ссору, во время которой обвиняемый избил 48-летнего оппонента руками и ногами. После чего конфликт был исчерпан, они разошлись, – передает пресс-служба СК по Кемеровской области.

Дома пострадавшему стало хуже и ему вызвали скорую помощь. В больнице мужчина скончался.


Подозреваемого задержали. Им оказался 44-летний местный житель. Вину мужчина признал частично, сказав, что не желал смерти знакомому.


Материалы уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего" переданы в суд.

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