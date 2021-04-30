Уличивший супругу в измене нетрезвый водитель спровоцировал массовое ДТП в Новокузнецке

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Житель южной столицы Кузбасса узнал об измене своей жены и решил «запить» обиду спиртным. Пьяным он сел за руль. В итоге мужчина оказался инициатором аварии с тремя автомобилями, в которой пострадал несовершеннолетний. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.

В черте Заводского района в Новокузнецке произошел инцидент на шоссе: на «встречке» столкнулись три автомобиля.

– 39-летний новокузнечанин выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на автомобиль Nissan Primera, а затем столкнулся с KIA Picanto. В результате ДТП пострадал 7-летний ребенок, находившийся в KIA, – рассказали о ДТП в пресс-службе ГУ МВД.

Ранение получил и сам нарушитель ПДД. Состояние мужчины проверили алкотестером, который показал результат в 1.11 мг/л алкоголя. Соответствующее значение является свидетельством сильного опьянения. Помимо того, у мужчины отсутствовало ОСАГО и присутствовали неисправности в самом автомобиле.


Горожанин, беседуя с полицейскими, рассказал, что до того, как сесть в автомобиль, он выпил бутылку водки. Мужчина оправдал свой поступок тем, что ему изменила жена.


В отношении пьяного автолюбителя был составлен протокол за нетрезвую езду, а также другие описанные выше нарушения ПДД. Теперь мужчине грозит штраф, размер которого составляет 36 300 рублей. Кроме того, его могут лишить и права на управление транспортными средствами на срок до двух лет.

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