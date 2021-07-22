Укравший спиртное в кузбасском магазине рецидивист напал на продавщицу

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Пьяный злоумышленник в Таштаголе атаковал работницу торговой точки, чтобы сбежать из помещения с украденным спиртным, и попал под арест.

Магазин, на который кузбассовец совершил налет, находится в одном из домом по улице Ноградская в Таштаголе. Там же похититель спиртного ударил продавщицу, попытавшуюся безрезультатно остановить его. Отбившись от женщины, злоумышленник скрылся. Пострадавшая обратилась к силовикам. На место прибыли росгвардейцы. Установив приметы подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения, правоохранители приступили к его поискам.

- В результате стражи правопорядка обнаружили и задержали подозреваемого во дворе по улице Поспелова. Мужчина распивал на лавочке похищенный алкоголь, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Было установлено, что 62-летний злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, включая разбой и многочисленные кражи. Также отмечается, что кузбассовец во время задержания пребывал на лавке с признаками алкогольного опьянения.


В итоге бойцы Росгвардии передали мужчину полицейским. Пострадавшая была доставлена в травмпункт с подозрением на перелом носа.

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