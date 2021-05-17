Украшение «пленило» палец кемеровчанки

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Жительнице областного центра потребовалась помощь специалистов, чтобы избавиться от кольца. Безымянный палец горожанки опух, из-за чего ювелирное изделие было невозможно снять с руки.

Инцидент в Рудничном районе Кемерова произошел накануне – в воскресенье, 16 мая. Тогда в местную службу спасения обратилась горожанка, которая сообщила, что не может снять кольцо с опухшего безымянного пальца правой руки. Недуг начал поражать фалангу пострадавшей еще за день до обращения – вечером предыдущего дня на ней образовался отек. Не придав этому особого значения, кемеровчанка легла спать, а утром проснулась от сильной боли в безымянном пальце. Оказалось, что за ночь он посинел и опух.


Сначала горожанка пыталась избавиться от украшения вместе с мужем, но у обоих ничего не получилось. Именно из-за этого она решила обратиться к специалистам.

- Врач–спасатель обезболил руку, после чего спасатели при помощи специального инструмента освободили безымянный палец из «обручального плена», - сообщили в городской администрации.

Отмечается, что дальнейшая помощь медиков женщине не понадобилась.

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