Кемеровчанин поделился в Сети кадрами, снятыми у одного из домов в Ленинском районе города. В объектив камеры горожанина попали несколько детей, играющих на тротуаре. Судя по кадрам, у одного из мальчиков в руках находится продуктовая тележка, которую он раскручивает и бросает на асфальт.
В комментариях возникло активное обсуждение. Часть кемеровчан осудила поведение юных горожан и призвала их родителей обратить внимание на воспитание детей.
‒ "Они украли и портят чужое имущество", "Какие предки, такие детки" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали возмущенные пользователи социальных сетей.
Однако большая часть кузбассовцев встали на сторону мальчиков.
‒ "Себя вспомните в детстве", "Как они посмели играть и веселиться!?", "Играют дети, что не так?" ‒ высказались жители региона.
Комментаторы также отметили, что подобные тележки можно найти и на улице, не совершая правонарушений.
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