Кемеровчанин поделился в Сети кадрами, снятыми у одного из домов в Ленинском районе города. В объектив камеры горожанина попали несколько детей, играющих на тротуаре. Судя по кадрам, у одного из мальчиков в руках находится продуктовая тележка, которую он раскручивает и бросает на асфальт.

В комментариях возникло активное обсуждение. Часть кемеровчан осудила поведение юных горожан и призвала их родителей обратить внимание на воспитание детей.

‒ "Они украли и портят чужое имущество", "Какие предки, такие детки" (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ написали возмущенные пользователи социальных сетей.

Однако большая часть кузбассовцев встали на сторону мальчиков.

‒ "Себя вспомните в детстве", "Как они посмели играть и веселиться!?", "Играют дети, что не так?" ‒ высказались жители региона.

Комментаторы также отметили, что подобные тележки можно найти и на улице, не совершая правонарушений.