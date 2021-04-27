Указ Путина повлиял на планы россиян в майские праздники

Эксперты сервиса SuperJob, 18% провели вопрос, в ходе которого выяснили изменили свои планы россияне после того, как Путин продлил майские выходные с 1-го по 10-е число. При этом большинство все же остались при своих задумках: 70% респондентов заявили, что ничего менять не стали, несмотря на возможность.

Стоит отметить, что больше половины (55%) заявили о намерении провести выходные дни дома, а 13% – на даче и в городе, 7% сообщили, что отправятся на природу, еще 3% будут в разъездах по стране. Однако каждый седьмой заявил, что вместо выходных между майскими праздниками будет работать, пишет URA.RU.

Ранее редакция Avokado сообщала, что минтруд России предложил не повышать размер оплаты труда за работу в период с 4 по 7 мая.