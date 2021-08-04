УК в Междуреченске задолжала своей сотруднице зарплату в 142 тысячи рублей

Жительница Междуреченска обратилась в суд после того, как осталась без оплаты за отработанное время в управляющей компании по предоставлению услуг ЖКХ. УК несколько месяцев не платила бухгалтеру, что привело к задолженности в 142 тыс. рублей.

Суд удовлетворил иск и обязал компанию заплатить междуреченке. Приставы предупредили предприятие, чем грозит игнорирование решения суда.

В результате принятых мер управляющая компания выплатила междуреченке все недоплаченные средства, о чем рассказали в областном УФССП.