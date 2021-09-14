УК в кузбасском городе пренебрегла обязанностями по подготовке жилых домов к зиме

Госжилинспекция провела проверку в Березовском. Выяснилось, что в двухэтажных жилых домах №4, 4А, 5, 6 по улице Станция Бирюлинская коммунальщики не следят за общим имуществом и не готовят дома к зиме.

– В домах возникают перебои с подачей электроэнергии, неисправна канализация, частично разрушена кирпичная кладка, частично отсутствуют окна и двери, – сообщили в ГЖИ Кузбасса.

За указанными домами закреплена УК "Оптима", которую горадминистрация назначила временно ответственной с начала 2021 года. За неисполнение обязанностей по содержанию многоквартирных домов УК привлекли к административной ответственности, поручили до 20 сентября устранить нарушения и подготовить дома к зиме.