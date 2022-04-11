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УК лишилась права обслуживать почти 40 жилых домов в Новокузнецке

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На территории южной столицы Кузбасса жильцы почти 40 жилых домов остались без УК по причине того, что ее представители отказались исправлять выявленные специалистами нарушения.

Из реестра обслуживаемых домов ООО "УК Пионер" оказались исключены сразу 39 жилых домов в Новокузнецке и еще 16 объектов в Новокузнецком районе, следует из актуальных данных Государственной жилищной инспекции Кемеровской области. Из этого следует, что компания лишилась права заниматься их обслуживанием.


Такому исходу поспособствовали нарушения со стороны УК. Отмечается, что должностные лица неоднократно привлекались к ответственности за неисполнение предписаний по устранению недочетов. Однако исправляться представители компании не спешили, из-за чего жильцы вовсе остались без управляющей компании.


Известно, что большая часть зданий расположена на улицах 40 лет ВЛКСМ, Клименко, М. Тореза и в поселке Чистогорский.

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