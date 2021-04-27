Угрозы вынудили журналистку из Кузбасса покинуть страну

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Журналистка из столицы шахтерского края покинула пределы страны из-за угроз и отказа силовиков обеспечить ей безопасность.

Более недели назад журналиста из Киселевска Наталья Зубкова покинула страну и скрывается от злоумышленников в другом государстве. Об этом она заявила накануне в видеообращении. Региональная журналистка заверила, что она не испытывала чувства безопасности на территории РФ.

– Я не чувствовала себя в безопасности на территории Российской Федерации. А приезд следователя Варламовой в Екатеринбург показал, что меня и моего ребенка могут достать в любом уголке нашей прекрасной страны, – пояснила Зубкова, ее цитирует "Тайга.инфо".

Название страны, она не раскрыла. Однако объявила, что не будет запрашивать политическое убежище, однако пообещала и дальше освещать проблемы "черных риелторов", угнетение коренных народов и порчу природы в Киселевске. Зубкова заявила, что весь прошлый год просила стражей порядка разобраться с поступавшими в ее адрес угрозами, но ничего не добилась.

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