Угрозы вынудили журналистку из Кузбасса покинуть страну

Более недели назад журналиста из Киселевска Наталья Зубкова покинула страну и скрывается от злоумышленников в другом государстве. Об этом она заявила накануне в видеообращении. Региональная журналистка заверила, что она не испытывала чувства безопасности на территории РФ.

– Я не чувствовала себя в безопасности на территории Российской Федерации. А приезд следователя Варламовой в Екатеринбург показал, что меня и моего ребенка могут достать в любом уголке нашей прекрасной страны, – пояснила Зубкова, ее цитирует "Тайга.инфо".

Название страны, она не раскрыла. Однако объявила, что не будет запрашивать политическое убежище, однако пообещала и дальше освещать проблемы "черных риелторов", угнетение коренных народов и порчу природы в Киселевске. Зубкова заявила, что весь прошлый год просила стражей порядка разобраться с поступавшими в ее адрес угрозами, но ничего не добилась.