Угрожающий жизни людей реабилитационный центр прекратил работу в Кузбассе

Зимой прошлого года прокуратура провела проверку в ООО "Путь жизни". Компания располагается в селе Проскоково в Юргинском районе области и представляет собой реабилитационный центр для граждан, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.

Выяснилось, что центр работает с многочисленными нарушениями закона, которые в свою очередь угрожали жизни и здоровью людей. В результате прокурор обратился в суд с требованием прекратить деятельность организации, которое было удовлетворено.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя реабилитационного центра и четверых сотрудников. Все они обвиняются в истязании двух и более лиц, использовании рабского труда и доведении до самоубийства, сообщает прокуратура Кузбасса.

Напомним, уголовное дело о насилии в стенах частного реабилитационного центра было возбуждено еще в ноябре прошлого года. После этого директора организации поместили в СИЗО.