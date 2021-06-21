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Угрожающий жизни людей реабилитационный центр прекратил работу в Кузбассе

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В одном из районов Кемеровской области прекратил работу опасный реабилитационный центр для наркозависимых граждан. Его руководитель и работники обвиняются в истязании, использовании рабского труда и доведения до самоубийства.

Зимой прошлого года прокуратура провела проверку в ООО "Путь жизни". Компания располагается в селе Проскоково в Юргинском районе области и представляет собой реабилитационный центр для граждан, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.


Выяснилось, что центр работает с многочисленными нарушениями закона, которые в свою очередь угрожали жизни и здоровью людей. В результате прокурор обратился в суд с требованием прекратить деятельность организации, которое было удовлетворено.


В настоящее время продолжается расследование уголовного дела в отношении руководителя реабилитационного центра и четверых сотрудников. Все они обвиняются в истязании двух и более лиц, использовании рабского труда и доведении до самоубийства, сообщает прокуратура Кузбасса.


Напомним, уголовное дело о насилии в стенах частного реабилитационного центра было возбуждено еще в ноябре прошлого года. После этого директора организации поместили в СИЗО.

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