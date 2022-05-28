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Угрожающее послание на асфальте взволновало кузбассовцев

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Фото:  

Жители одного из городов Кемеровской области рассказали о пугающей надписи возле одного из домов. Власти отреагировали на сообщение.

Накануне, 27 мая, киселевчане выложили в Сеть фотографию, на которой они запечатлели послание, оставленное возле дома №62 по улице Большая дачная. Неизвестный призвал некую Марину простить его и вернуться, иначе он расправится с ней. Содержание послания напугало и возмутило кузбассовцев.

– "Можно расценить это как угрозу жизни", "А потом посадят", " Что-то не по себе", "Нифига не романтично", "Пугает надпись эта", – высказались комментаторы.

На сообщение отреагировали представители администрации соседнего Прокопьевска. Они уточнили место расположения надписи. Можно предположить, что пугающее послание будет ликвидировано.

Фото:  
Да!
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