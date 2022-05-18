В начале мая в Сети появилось сообщение от новокузнечанки, которая заявила, что неизвестный водитель якобы угрожал ей пистолетом на кольцевом перекрестке у Советской площади. Свои слова женщина подкрепила кадрами с видеорегистратора.

Правоохранители установили автомобилиста. Им оказался 59-летний местный житель. Он действительно нарушил ряд пунктов ПДД, однако пистолета у мужчины не было. Выяснилось, что в руках новокузнечанин держал телефон в чехле, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении горожанина составили три протокола о нарушении правил маневрирования. Мужчине назначены штрафы на общую сумму 1 500 рублей.