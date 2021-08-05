Угрожавшая кассирше игрушкой женщина ограбила киоск в кузбасском городе

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Горожанка в Междуреченске, «вооружившись» игрушечным пистолетом, похитила деньги из кассы торговой точки, специализирующейся на продаже табачных изделий.

К полицейским поступило обращение от работницы одного из табачных киосков Междуреченска. В беседе с правоохранителями женщина сообщил, что неизвестная, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрала из кассы торговой точки 25 тысяч рублей.


Полицейские начали разбираться в обстоятельствах совершенного преступления и задержали 47-летнюю ранее судимую местную жительницу. В ходе допроса сама она пояснила, что использовала игрушечный пистолет, его же и наставила на продавщицы, потребовав от нее выручку. Забрав деньги, она вышла из павильона, закрыла его на ключ, а после выбросила, как и орудие преступления. К моменту, когда женщину задержали, она уже успела потратить краденные средства.


Впоследствии горожанка выступила фигуранткой уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ей грозит до 10 лет заключения в местах лишения свободы.

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