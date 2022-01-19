Угроза усыпления: кузбассовцы ищут хозяина для рыжего пса

Сегодня, 19 января, в социальных сетях появилась просьба о помощи. Кузбассовцы объявили, что ищут хозяев для пса Мая. Прежний владелец собаки скончался три недели назад, и его родственники не заинтересованы в питомце. Кузбассовцы сообщили, что животного не станет в пятницу, если новый дом будет не найден.

‒ Огромный, плюшевый, солнечный пес, когда-то очень любимый, хозяин называл его Май.

Невыносимо больно терять любимую собаку, но еще хуже, когда собака пережила своего хозяина и осталась ненужной, ‒ написали пользователи Сети.

Отмечается, что псу десять лет, он активный и хорошо охраняет дом. Связаться с автором объявления и уточнить подробности можно по телефону, указанному в посте одного из пабликов ВКонтакте.