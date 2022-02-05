Угостивший незнакомца сигаретой юный кемеровчанин стал жертвой ограбления

Житель Кемерова, 18-летний молодой человек, стоял на остановке, когда к нему подъехал автомобиль. Находившийся за рулем незнакомец попросил сигарету, а затем предложил подвезти юношу. Кемеровчанин согласился, после чего мужчина отвез его в соседний двор. Там злоумышленник, угрожая молодому горожанину ножом, потребовал деньги. Потерпевший испугался, отдал незнакомцу банковскую карту и назвал пин-код. Мужчина снял со счета кемеровчанина 2 500 рублей, выгнал юношу из машины и скрылся.

Правоохранители задержали нападавшего. Им оказался ранее судимый 24-летний житель кузбасской столицы. Выяснилось, что украденные у молодого человека деньги он потратил, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой". Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.