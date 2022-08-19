Угольщики заплатили новокузнечанину за страдания

Новокузнечанин много лет трудился на одном из угольных предприятий, при этом подвергаясь воздействию вредных производственных факторов. В результате этого у мужчины развилось профессиональное заболевание. Горожанин постоянно испытывал физические и нравственные страдания.

Мужчина обратился в суд с иском против бывшего работодателя и потребовал возместить моральный вред в размере 110 000 рублей. Суд удовлетворил иск новокузнечанина, однако предприятие не торопилось выплачивать компенсацию. Тогда приставы обратили взыскание на деньги должника в банке, а также запретили угольщикам регистрацию транспортных средств, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Лишь после этого угольное предприятие возместило бывшему работнику требуемую сумму.