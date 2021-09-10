Угольщики выплатили кузбассовцу 260 тыс рублей за головные боли

0
Фото:  

Кузбассовец отсудил компенсацию морального вреда у компании, где он получил профессиональное заболевание.

Мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда после того, как получил профессиональное заболевание, выполняя работы в угольной компании. Как оказалось, из-за воздействия производственного шума сотрудник испытывал постоянные физические страдания: шум в ушах и головные боли. Эксперты установили, что гражданин утратил 30% общей трудоспособности.


Суд рассмотрел иск заявителя и удовлетворил его. Так, он обязал угольное предприятие в Новокузнецке возместить в пользу пострадавшего 260 тысяч рублей. По информации УФССП по Кемеровской области, компенсация морального вреда была оплачена в полном объеме, тем самым производство у приставов было исполнено.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28804

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined