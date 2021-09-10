Угольщики выплатили кузбассовцу 260 тыс рублей за головные боли

Мужчина обратился в суд с иском о компенсации морального вреда после того, как получил профессиональное заболевание, выполняя работы в угольной компании. Как оказалось, из-за воздействия производственного шума сотрудник испытывал постоянные физические страдания: шум в ушах и головные боли. Эксперты установили, что гражданин утратил 30% общей трудоспособности.

Суд рассмотрел иск заявителя и удовлетворил его. Так, он обязал угольное предприятие в Новокузнецке возместить в пользу пострадавшего 260 тысяч рублей. По информации УФССП по Кемеровской области, компенсация морального вреда была оплачена в полном объеме, тем самым производство у приставов было исполнено.