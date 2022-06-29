Угольщики спровоцировали землетрясение у кузбасского поселка

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Подземные толчки техногенного происхождения зафиксированы в Кемеровской области.

Сегодня, 29 июня, специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН сообщили о сейсмособытии на юге Кузбасса. Землетрясение случилось в 13:35 по местному времени.


Судя по данным оперативной сводки, подземные толчки произошли на расстоянии около трех километров от поселка Черный Калтан Новокузнецкого округа. Магнитуда сейсмособытия составила 2,9.


Причиной землетрясения стали взрывные работы на одном из угольных предприятий. Об этом говорит тип сейсмособытия – "quarry blast".

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