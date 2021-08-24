Угольщики получили разрешение на освоение нового участка недр в Кузбассе

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Проект освоения запасов участка недр "Камышанский Западный" получил одобрение после того, как специалисты главгосэкспертизы России изучили его проектную документацию и результаты инженерных изысканий.

Из данных ведомства следует, что участок "Камышанский Западный", который расположен на территории Прокопьевского муниципального округа в пределах Северо-Талдинского каменноугольного месторождения, с 2015 года входит в состав активов ООО "Ресурс"


При этом согласно информации из проектной документации, на данном участке предусмотрена добыча запасов угля открытым способом, а объем работ измеряется в 2,5 млн тонн угля в год.

Проектными решениями запланированы обустройство карьерного поля, строительство площадки вскрышных пород, площадки для перегрузки угля, контрольно-пропускного пункта, установка систем электроснабжения, связи и сигнализации, а также гидротехнических сооружений, – указано в сообщении.

Также стоит отметить, что в ходе реализации проекта специалисты проложат сеть внутриплощадочных автодорог для транспортировки добываемого угля до площадки погрузочно-складского комплекса и оборудуют пути для вывоза пустой породы в отвалы.


Ранее редакция AVOKADO сообщала, что очередное землетрясение произошло в Кузбассе из-за деятельности угольщиков.

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