Угольщики получат более 1,6 млн м² сельхозземель в Кузбассе

0
Фото:  

Власти Кемеровской области решили передать более 160 гектаров земли угольным предприятиям.

Согласно документам, размещенным в электронном бюллетене правительства Кузбасса, восемь разных компаний, задействованных в угольной отрасли, получат земли для ведения своей деятельности. Власти региона, на основании ходатайств, сменили категорию нескольких земельных участков с "земли сельскохозяйственного назначения" на земли промышленности, энергетики, транспорта.


Наиболее крупные участки находятся в Прокопьевском округе. Их общая площадь составляет 930 051 м². Оставшиеся земли находятся в Беловском и Новокузнецком муниципальных районах.


Всего угольщики получат 1 632 749 м² сельхозземель.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36425

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined