Угольщики получат более 1,6 млн м² сельхозземель в Кузбассе

Согласно документам, размещенным в электронном бюллетене правительства Кузбасса, восемь разных компаний, задействованных в угольной отрасли, получат земли для ведения своей деятельности. Власти региона, на основании ходатайств, сменили категорию нескольких земельных участков с "земли сельскохозяйственного назначения" на земли промышленности, энергетики, транспорта.

Наиболее крупные участки находятся в Прокопьевском округе. Их общая площадь составляет 930 051 м². Оставшиеся земли находятся в Беловском и Новокузнецком муниципальных районах.

Всего угольщики получат 1 632 749 м² сельхозземель.