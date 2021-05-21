Уголовное дело по факту пропажи многодетной семьи из очереди на получение жилья было возбуждено в Кузбассе

Речь идет о проблеме, с которой столкнулась многодетная семья в Кузбассе: горожане с 2001 года стояли в очереди на жилье, однако позже – в 2020 году – оказалось так, что они пропали из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий.

К текущему моменту, как уточнили в ведомстве, горожанка была признана потерпевшей, были также допрошены и сотрудники отдела КУМИ администрации муниципального округа.

В ряд проведенных мероприятий вошли и обыски, и изъятие документов, которые могут поспособствовать в расследовании уголовного дела.

Правоохранители займутся установлением всех обстоятельств, а также причин, сопутствующих произошедшему инциденту. Кроме того, будет дана юридическая оценка и действиям должностных лиц, которые обязаны разрешать данные проблемы.

Расследование, как уточнили в ведомстве, продолжается.