Уголовное дело по факту пропажи многодетной семьи из очереди на получение жилья было возбуждено в Кузбассе

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Правоохранители установят все причины и обстоятельства исчезновения семьи с шестью детьми из списков на получение льготного жилья в Топкинском районе в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о халатности.

Речь идет о проблеме, с которой столкнулась многодетная семья в Кузбассе: горожане с 2001 года стояли в очереди на жилье, однако позже – в 2020 году – оказалось так, что они пропали из списков нуждающихся в улучшении жилищных условий.


К текущему моменту, как уточнили в ведомстве, горожанка была признана потерпевшей, были также допрошены и сотрудники отдела КУМИ администрации муниципального округа.


В ряд проведенных мероприятий вошли и обыски, и изъятие документов, которые могут поспособствовать в расследовании уголовного дела.


Правоохранители займутся установлением всех обстоятельств, а также причин, сопутствующих произошедшему инциденту. Кроме того, будет дана юридическая оценка и действиям должностных лиц, которые обязаны разрешать данные проблемы.


Расследование, как уточнили в ведомстве, продолжается.

Да!
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