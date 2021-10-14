Угольный разрез проложит автодорогу в Новокузнецком районе

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Власти Кемеровской области распорядились подготовить документы по планировке территории в Новокузнецком районе, где угольный разрез намерен проложить дорогу.

Согласно опубликованному властями документу, автодорога будет вести от участка "Чуазасский" в Новокузнецком районе, принадлежащего ООО "Разрез Кузнецкий Южный", до дороги у другого разреза, который расположен восточнее Калтана.


Новым объектом при этом также будет владеть "Разрез Кузнецкий Южный". Ему же рекомендовано провести подготовку документов для дальнейшей планировке территории за свой счет.


Пока информации о сроках работы и других подробностей о будущей автомобильной дороге нет.

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