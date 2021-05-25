Угольный холдинг в Кузбассе выплатил многомиллионный штраф за совершение коррупционного правонарушения

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Организацию, занимающуюся добычей и реализацией угля, в Кемеровской области уличили во взяточничестве. За нарушение законодательства компания заплатила более 59 миллионов рублей.

В Кемеровской области прокуратурой была организована проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности АО «ТопПром». По ее итогам было установлено, что единственный акционер организации в ее же интересах передал должностному лицу взятку через посредника для оказания с его стороны содействия при согласовании, а также утверждении планов перевозки угля и угольной продукции на экспорт. Сумма средств, которые мужчина передал посреднику, составила более 5,9 миллионов рублей.


По выявленному факту было возбуждено административное производство в отношении организации. Дело было заведено по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).


По итогам судебных разбирательств организации был назначен штраф, размер которого составил 59,8 миллионов рублей. Отмечается, что решение суда к текущему моменту уже вступило в законную силу, а сам штраф был оплачен в полном объеме.


Также уточняется, что уголовные дела о взяточничестве, посредничестве в этом и мошенничестве будут направлены в суд.

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