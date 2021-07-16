Угольная компания в Кузбассе получила штраф за отсутствие контроля качества атмосферного воздуха

Нарушения, которые были выявлены специалистами в деятельности кемеровской организации «Алавеста Групп», связаны с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения Мариинска, именно там компания вела реализацию угля.

Установлены были следующие недочеты: вокруг объектов производства компании отсутствовали санитарно-защитные зоны, а также не осуществлялся производственный лабораторный контроль качества атмосферного воздуха в местах проживания горожан, находящихся в зоне влияния промышленной площадки. Выявлены нарушения, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, были в феврале 2021 года. А определить их удалось специалистам Роспотребнадзора.

На судебном заседании присутствовал представитель надзорного ведомства, который просил привлечь компанию к административной ответственности в виде штрафа в минимальном размере.

Представитель организации вину признавать отказалась, объяснив это тем, что работы по установлению санитарно-защитной зоны в организации ведутся, а заявление о ее возведении организация обязан предоставить в уполномоченный орган до ноября текущего года. Также она рассказала и о работах по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха.

- <…> специализированной организацией были произведены соответствующие замеры на границе промышленной площадки, предназначенной для складирования угля, результаты которых показали отсутствие превышения величин предельно допустимых концентраций, что соответствует санитарным правилам и нормам, - сообщили в пресс-службе Мариинского городского суда.

В этой же связи она просила у суда остановить делопроизводство об административном правонарушении, поскольку, как посчитала, его состав отсутствует.

Тем не менее, суд признал компанию виновной в совершении нарушения закона. В качестве наказания организация получила штраф, размер которого составил 10 тысяч рублей.