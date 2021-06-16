Угольная компания в Кузбассе накопила долг по налогам более 670 миллионов рублей

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Руководство угольного холдинга в Кемеровской области призналось в уклонении от налогов на многомиллионную сумму. Долг уже был погашен.

Речь идет о компании «Топпром». По факту же было возбуждено дело, обвиняемыми по которому проходят совладелец холдинга Николай Королев и его генеральный директор Владимир Честнейшин.

Так, по версии правоохранителей, руководители компании при помощи фиктивных документов скрывали реальные доходы, пишут ТАСС.


По мере выяснения того, что организация уклоняется от налогов, предварительно было установлено, что не заплатил холдинг 89 миллионов рублей, однако позже была определена реальная цифра – 676 миллионов рублей. Указанная сумма накопилась в период с 2014 по 2019 год.


Обвиняемые признались в содеянном, а также предъявили уточненные декларации. К текущему моменту вся задолженность была ликвидирована. К долгу была начислена и пеня, размер которой составил 57 миллионов рублей. В правоохранительных органах решается вопрос о прекращении делопроизводства по факту, уточнили в издании.

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