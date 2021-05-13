Угольная компания накопила долг почти в 2,4 миллиона рублей перед сотрудниками в Кузбассе

В пресс-службе УФССП Кузбасса сообщили, что на одном из угольных предприятий в области свою заработную плату не получил 31 сотрудник организации. Таким образом, общая сумма задолженности компании перед рабочими составила 2,39 миллиона рублей. В этой связи горожане приняли решение коллективно обратиться в комиссию по трудовым спорам. В организации их требования были удовлетворены.

На исполнение дело попало к судебным приставам. Руководство предприятия-должника ознакомили с материалами исполнительного производства, а также объяснили, что будет в том случае, если решение комиссии не будет выполнено в добровольном порядке.

В итоге долг был полностью ликвидирован.