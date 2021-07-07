Угольная буря обрушилась на кузбасский город в день празднования 300-летнего юбилея региона

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Фото:  

Жители кузбасского города стали свидетелями угольной бури, которая накрыла улицы Киселевска в день празднования 300-летнего юбилея Кемеровской области.

В то время, как жители шахтерского края отмечали 300-летний юбилей Кузбасса на территории Киселевска поднялась угольная буря. Так, накануне во вторник, 6 июля, видимость на улицах города резко ухудшилась из-за черной пыли в воздухе. Очевидцы поделились видеосъемкой с места событий.

– С разреза пыль дует, дорогу даже не видно, – прокомментировал пользователь соцсети.

Пи этом автор вел запись из салона автомобиля. На кадрах можно заметить, как мужчина выезжает из черного облака на проезжей части. Со слов кузбассовцев, в городе резко поднялся ветер, который и понес пыль с угольного предприятия в населенный пункт.

Видео: Telegram / Инцидент Кузбасс

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