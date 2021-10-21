Угнавший у избитого им земляка машину новокузнечанин попал под суд

0
Фото:  

Суд в Новокузнецке рассмотрит дело о преступлениях, совершенных местным жителем, в том числе и о покушении на убийство.

В Новокузнецке будут судить 34-летнего жителя Орджоникидзевского района, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). По данным СК, в апреле этого года обвиняемый устроил гонку с сотрудниками ДПС. Оказалось, что он и его пассажир были пьяны, а машина и вовсе угнана.


Далее удалось установить владельца транспорта, но связаться получилось только с его родственниками, которые сообщили, что 44-летний мужчина возится с автомобилем в гараже.

— Где он и был обнаружен с открытой черепно-мозговой травмой. Потерпевшего госпитализировали, ему своевременно была оказана квалифицированная помощь, — рассказали в региональном СУ СКР.

Выяснилось, что все трое устроили пьянку в этом гараже, которая закончилась ссорой между потерпевшим и обвиняемым. Последний ударил оппонента молотком по голове и со вторым знакомым уехал.


Также было установлено, что это не единственный раз, когда новокузнечанин преступил закон: на улице он избил и обокрал прохожего, забрав у него обувь, украшения и сумку. Однако в содеянном не сознался. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30352

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined