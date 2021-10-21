Угнавший у избитого им земляка машину новокузнечанин попал под суд

В Новокузнецке будут судить 34-летнего жителя Орджоникидзевского района, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья). По данным СК, в апреле этого года обвиняемый устроил гонку с сотрудниками ДПС. Оказалось, что он и его пассажир были пьяны, а машина и вовсе угнана.

Далее удалось установить владельца транспорта, но связаться получилось только с его родственниками, которые сообщили, что 44-летний мужчина возится с автомобилем в гараже.

— Где он и был обнаружен с открытой черепно-мозговой травмой. Потерпевшего госпитализировали, ему своевременно была оказана квалифицированная помощь, — рассказали в региональном СУ СКР.

Выяснилось, что все трое устроили пьянку в этом гараже, которая закончилась ссорой между потерпевшим и обвиняемым. Последний ударил оппонента молотком по голове и со вторым знакомым уехал.

Также было установлено, что это не единственный раз, когда новокузнечанин преступил закон: на улице он избил и обокрал прохожего, забрав у него обувь, украшения и сумку. Однако в содеянном не сознался. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд.