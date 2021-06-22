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Угнавший у друга машину кузбассовец сбросил ее с обрыва из-за обиды

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Утром после застолья молодой житель южной части Кемеровской области уехал от своего приятеля на его машине, а позже вспомнил о их ссоре и решил отомстить ему, перевернув легковушку.

К полицейским в Прокопьевске с заявлением об угоне обратился 21-летний парень. Кузбассовец рассказал, что пропажу авто он обнаружил, проснувшись утром после распития горячительных напитков. Также он отметил, что вместе с легковушкой пропал друг, который на ночь оставался в его квартире. С ним же исчезли и ключи от машины. На телефонные звонки приятель не отвечал.


Автомобиль правоохранители обнаружили перевернутым, а через время задержали пропавшего приятеля – 21-летнего местного жителя.

- <…> злоумышленник пояснил, что всю ночь был в гостях у друга детства, а когда тот уснул ему захотелось прокатится на его машине. У него никогда не было водительского удостоверения, поэтому он знал, что друг ему откажет. Тайно он взял ключи зажигания от машины и поехал кататься, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

К машине подошли еще двое его знакомых. Катались так горожане, пока в легковушке не закончилось топливо. После этого попутчики оставила подозреваемого, а сам он вспомнил, как минувшей ночью поссорился с хозяином авто и, желая отомстить, спустил транспорт с обрыва. Отмечается, что сумма ущерба составила 190 тысяч рублей.


По факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и по ч. ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальное наказание по указанным статьям составляет 5 лет лишения свободы.

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