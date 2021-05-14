Угнавший автомобиль таксиста злоумышленник сжег его машину

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Несколько приятелей в Прокопьевске напали на водителя такси и завладели его транспортом. Доехав до обрыва, один из компании решил сжечь легковушку. Горящий автомобиль кузбассовцы оставили на технологической дороге.

К полицейским на патруле в Прокопьевске ночью обратился таксист, сообщивший об угоне. Мужчина рассказал, что трое пассажиров начали агрессивно себя вести, оскорблять его и применять физическую силу прямо во время движения, из-за чего первому пришлось бегом покидать собственный транспорт.

- Таксист остановил автомобиль и убежал от агрессивно настроенных мужчин, после чего обратился к полицейским. Стражи порядка незамедлительно передали сообщение об угоне в дежурную часть и вместе с потерпевшим выдвинулись на место происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Спустя всего несколько минут правоохранители обнаружили на улице горящий авто. Позже выяснилось, что именно эту машину угнали накануне.


Все пассажиры такси были установлены. Один из них признался, что ему не понравилось то, каким именно путем водитель решил довезти их до конечной точки маршрута. А после того, как таксист покинул свою машину, он пересел за руль для того, чтобы самостоятельно добраться до дома. Однако технологическая дорога, которую они выбрали для дальнейшего перемещения, неожиданно для них закончилась обрывом.

- В результате он поджег транспортное средство, после чего вместе со знакомыми скрылся. Сумма причиненного потерпевшему ущерба составила 47 000 рублей, - уточнили в полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Угонщику грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.

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