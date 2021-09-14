УФАС уличила кузбасские медучреждения в картельном сговоре

Так, кузбасские медики за два года заключили тысячи дорогостоящих государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови. При этом выставляли торги по максимальным ценам, при наличии возможности их оптимизации.

Подобные неправомерные действия участников торгов могли спровоцировать взлет цен на медицинские изделия. По этой причине объем закупаемой продукции медучреждениями для оказания лечебных услуг гражданам мог значительно сократиться.

В своих схемах лица в сговоре прибегали к правилу "третий лишний", которое применяли в случае, если двое из участников являлись производителями российского товара, а остальные – поставщики иностранной продукции. Тогда они имитировали конкуренцию и подавали по два согласованных между собой предложения, так им удавалось "сливать" лишних претендентов. Выбранный метод позволял союзникам делить государственные контракты между собой и получать прибыль.

При этом участники обращались в антимонопольные органы, злоупотребляя правом на подачу жалоб в отношении организаций-конкурентов.

По результатом проверки, всем компаниям, принимавшим участие в сговоре, грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной (максимальной) цены контрактов. Материалы дела по статье 14.32 КоАП РФ будут переданы в правоохранительные органы.