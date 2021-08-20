УЕЗТУ получило предупреждение из-за отказа кемеровскому школьнику в оплате проезда

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Мама несовершеннолетнего жителя кузбасской столицы, который не смог воспользоваться своей транспортной картой, обратилась в надзорное ведомство. В итоге выдавшее средство для оплаты проезда учреждение было привлечено к ответственности.

Представителям Роспотребнадзора в Кемерове женщина рассказала, что ее малолетний сын не смог рассчитаться за проезд, стоимость которого составляет 11 рублей, в автобусе. При этом на карте ребенка находились 20 рублей. Оплата же не прошла, как объяснил водитель, принимавший деньги, поскольку карта находилась в стоп-листе. Горожанка сама попыталась разобраться в причинах случившегося.

- Женщина позвонила по указанному на карте телефону, специалист пояснил, что баланс карты действительно составляет 20 рублей, но, так как остаток на карте меньше минимального допустимого баланса, оплата проезда с ее помощью невозможна. В случае, если остаток на карте ниже 22 рублей, транспортная карта добавляется в стоп-лист автоматизированной системы оплаты проезда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По обращению было возбуждено административное производство. В отношении МБУ «Управление единого заказчика транспортных услуг» (УЕЗТУ) кемеровский отдел Роспотребнадзора инициировал расследование по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. В его результате информация, представленная местной жительницей, подтвердилась.


Однако занесение транспортной карты в стоп-лист, когда ее баланс ниже 22 рублей, как оказалось, противоречит действующему законодательству в сфере защиты прав потребителей. В этой связи в отношении УЕЗТУ был составлен протокол об административном правонарушении по статье, по которой ранее и было возбуждено расследование. В качестве наказания учреждению был назначен штраф.


УЕЗУТ решило обжаловать решение и подать на него жалобу. Для этого представители учреждения обратились в Арбитражный суд Кемеровской области, а после, в Седьмой арбитражный апелляционный суд. В первом случае компании отказали в требованиях, однако заменили штраф предупреждением, во втором – постановление Роспотребнадзора оставили без изменений, а жалобу - без удовлетворения.

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