Уехавший от матери на самокате ребенок потерялся в незнакомом дворе в Новокузнецке

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Пятилетний мальчик потерялся в южной столице Кузбасса на прогулке с родительницей. Женщина отвлеклась, а ребенок уехал в чужой двор, из которого не смог найти дорогу назад. Вернуть пропавшего помогла бдительная горожанка.

Накануне к полицейским в Новокузнецке поступило обращение от местной жительницы. Женщина рассказала, что на улице заметила ребенка без взрослых. Один он прогуливался по улице Бардина. До того момента, пока на место не прибыли сотрудники ПДН, горожанка разговорила потерявшегося, чтобы он не ушел.


Почти одновременно с этим в полицию поступило еще одно обращение: горожанка рассказала о пропаже 5-летнего сына во время прогулки.

- Мальчик находился на детской площадке под присмотром мамы. Она ненадолго отвлеклась на младшего ребенка и не заметила, как старший отправился кататься на самокате, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Оказалось, что найденный местной жительницей мальчик и есть тот самый ребенок, который пропал у горожан. Также выяснилось, что ребенок потерялся из-за того, что уехал в незнакомый двор, там ему было затруднительно сориентироваться, чтобы вернуться к маме

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