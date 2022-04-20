Ударивший друга ножом в грудь кузбассовец получил срок в колонии строгого режима

Весной прошлого года два друга в возрасте 56 и 57 лет распивали спиртное. Некоторое время они жили вместе по просьбе одного из них.

Во время сожительства приятели часто спорили и ругались, а в разгар одного из застолья старший друг ударил второго ножом в грудь. Тот скончался на месте.

Соседи вызвали бригаду скорой помощи и медики констатировали смерть.

– Злоумышленник был задержан, со следствием он сотрудничал, вину признал, – передает СК по Кузбассу.

Суд назначил ему наказание согласно уголовной статье "Убийство". Мужчина проведет девять лет и шесть месяцев в колонии строгого режима.