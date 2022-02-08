Удар кулаком причинил смертельную травму жительнице Кузбасса

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Суд рассмотрит дело, возбужденное в отношении жителя одного из городов Кемеровской области. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, приведшему к смерти.

Инцидент произошел в Калтане. По версии следствия, 65-летний местный житель вернулся домой вечером, будучи пьяным. Когда мужчине не удалось открыть дверь жилища ключами, он начал стучать в двери, однако находившаяся в квартире 62-летняя сожительница ему не ответила. Кузбассовец смог попасть внутрь и застал возлюбленную в нетрезвом состоянии. Мужчина начал предъявлять сожительнице претензии, в результате чего они поругались. В ходе конфликта женщина оскорбила возлюбленного, за что он ударил ее кулаком по голове. Наутро калтанец обнаружил, что сожительница мертва, и вызвал сотрудников полиции. Силовикам он заявил, что женщина уже была мертва на момент его возвращения домой.

"Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стала черепно-мозговая травма. Следствием были собраны неопровержимые доказательства причастности мужчины к смерти женщины", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении кузбассовца дело по ч. 4  ст. 111 УК РФ направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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