Учреждение здравоохранения в Кузбассе накопило более 14 млн долгов

Прокурорская проверка состоялась в медорганизации города Белово в Кемеровской области. По ее результатам удалось установить, что представители учреждения здравоохранения заключали дорогостоящие госконтракты с коммерческими организациями на поставку товаров, но не платили.

– Несмотря на то, что условия контрактов полностью исполнены, в установленный срок оплата произведена не была. В результате перед субъектами предпринимательства образовалась задолженность в размере более 14 млн. рублей, – сообщили в ведомстве.

Прокурор района потребовал от руководителя учреждения незамедлительно разобраться с задолженностями, после чего все деньги за товары были выплачены в полном объеме.