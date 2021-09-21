Учительница школы в Кемерове попросила родителей предоставить данные об участии в выборах

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Школьный преподаватель в кузбасской столице призвала родителей учеников отчитаться об участии в выборах, которые завершились в минувшее воскресенье. Городские власти прокомментировали инцидент.

Информация о требовании учительницы кемеровской школы предоставить сведения об участии родителей учащихся в выборах появилась в соцсетях. Интернет-пользователи сообщили, что материалы нужны были для отчета. При этом в Сети также появился скриншот родительского чата.


По данным городской администрации, преподаватель была членом избирательной комиссии.

– Видя, что родители учеников ее класса не проголосовали, она по личной инициативе написала в классный чат данное сообщение. Никакого отчета от классного руководителя никто не требовал, – пояснили VSE42.Ru в мэрии.

Учительница написала объяснительную, отметили в горадминистрации. Также говорится, что ей объявят замечание.

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