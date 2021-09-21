Учительница школы в Кемерове попросила родителей предоставить данные об участии в выборах

Информация о требовании учительницы кемеровской школы предоставить сведения об участии родителей учащихся в выборах появилась в соцсетях. Интернет-пользователи сообщили, что материалы нужны были для отчета. При этом в Сети также появился скриншот родительского чата.

По данным городской администрации, преподаватель была членом избирательной комиссии.

– Видя, что родители учеников ее класса не проголосовали, она по личной инициативе написала в классный чат данное сообщение. Никакого отчета от классного руководителя никто не требовал, – пояснили VSE42.Ru в мэрии.

Учительница написала объяснительную, отметили в горадминистрации. Также говорится, что ей объявят замечание.