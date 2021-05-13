Ученый из России назвала способствующие распространению COVID-19 погодные условия

Таким образом, по мнению биолога, распространение коронавируса два следующих месяца будет изменяться в соответствии с погодными условиями.

- Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит, - отметила Баранова.

Также эксперт подчеркнула, что штаммы, выявленные за рубежом, перенеслись и в Россию. Сейчас, по ее словам, они конкурируют между собой и не совсем ясно, кто и в какой местности из них сумеет победить.

Кроме того, Баранова пояснила, что в пасмурную и дождливую погоду люди могут собираться по домам или в больших помещениях, а это будет отрицательно влиять на заболеваемость COVID-19 – поспособствует «большему распространению коронавируса». В жаркую же и сухую погоду вирус будет переноситься меньше.