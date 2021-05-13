Ученый из России назвала способствующие распространению COVID-19 погодные условия

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Ближайшие месяцы заболеваемости COVID-19 будет зависеть от погоды, считает Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Слова ученой передают РИА «Новости».

Таким образом, по мнению биолога, распространение коронавируса два следующих месяца будет изменяться в соответствии с погодными условиями.

- Сейчас по всему миру постоянно находят разные штаммы коронавируса, и многие из них настолько же неприятны, как бразильский или британский. Индийский штамм беспокоит, - отметила Баранова.

Также эксперт подчеркнула, что штаммы, выявленные за рубежом, перенеслись и в Россию. Сейчас, по ее словам, они конкурируют между собой и не совсем ясно, кто и в какой местности из них сумеет победить.


Кроме того, Баранова пояснила, что в пасмурную и дождливую погоду люди могут собираться по домам или в больших помещениях, а это будет отрицательно влиять на заболеваемость COVID-19 – поспособствует «большему распространению коронавируса». В жаркую же и сухую погоду вирус будет переноситься меньше.

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