Ученые в России назвали возможные альтернативы ЕГЭ

Одним из таких способов поделился член-корреспондент РАЕН, доктор педагогических наук Сергей Комков. По его словам, оценивать ученика можно по его текущей успеваемости. Именно по тем знаниям, которые он демонстрировал последние два года обучения в школе. Опираясь на них же, можно выставлять ему средний балл.

- Также нужно добавлять все его достижения в различных областях: конкурсы, викторины, творческие работы, - уточнил ученый.

Способно это сократить и количество стрессовых ситуаций, с которыми выпускники сталкиваются во время подготовки к сдаче экзаменов. Однако полностью отказываться, по его словам, от ЕГЭ нельзя, можно оставить формат письменной работы в форме теста.

Второй опрошенный журналистами респондент - экс-заместитель министра образования России, ректор Московского государственного педуниверситета Игорь Реморенко – считает, что использование такой системы не сможет дать возможности объективно оценить знания ученика. Он же предлагает увеличить объем баллов, которые выпускники могут добавить в свои портфолио при поступлении.

Опрошен корреспондентами был и первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке (фракция КПРФ) Олег Смолин. Он же считает, что абитуриентам стоит предоставить право выбора, а именно – сдавать ли им ЕГЭ и внутренние вступительные экзамены в вузах либо писать сочинение и проходить через устный экзамен. Таким образом, как предполагает политик, выпускники смогут повысить свои шансы на поступление в творческие вузы.