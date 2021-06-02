Ученые прогнозируют появление 6G в России в 2035 году

Потребители 6G сетей в будущем смогут воспользоваться тактильной передачей данных через интернет и, также при помощи них, горожане смогут совершать голографические звонки.

Кроме того, при использовании указанной связи ее потребители смогут воспользоваться возможностями иммерсионной реальностью – XR – в сферах развлечений, здравоохранения, науки, образования, промышленности и межличностного общения.

Корреспонденты также отмечают, что скорость передачи данных в Сети будет достигать 1 Тбит/с, а задержка в приложения сократиться в 40 раз в сравнении с предыдущим поколением – 5G.

Пилотные же сети, по словам замдиректора научно-технического центра НИИР Евгений Девяткин, будут сформированы уже в 2026-2030 годах. Полномасштабное использование технологии ожидается позже - в 2035 году. Тогда же, как прогнозирует эксперт, разработка начнет использоваться повсеместно в России и других странах мира.