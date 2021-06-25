Ученые обнаружили останки динозавров в Арктике

Последние американские исследования показали, что динозавры не только научились выживать в экстремальных условиях лютого холода, но и вырастить потомство.

Профессор Университета штата Флорида в США Грегори Эриксон отметил, что результаты исследования, в сочетании с маленькими размерами найденных останков, позволяют утверждать, что динозавры жили там целый год.

Ранее в этом регионе уже находили останки, но они не доказывали, что динозавры были способны жить там постоянно. Новые находки говорят о том, что они могли быть теплокровными.

Как именно они выживали на северном полюсе пока неизвестно, но ученые предположили, что детеныши могли зимовать в норах, а взрослые особи питались корой деревьев, мхом или голодали.

Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.